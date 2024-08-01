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Пскович отдал голевую передачу в первом матче Кубка России за медиакоманду «Броук Бойз»

Пскович Владислав Сакадеев сделал голевой пас в первом матче Кубка России по футболу за медиакоманду «Броук Бойз», которая вышла в следующий этап соревнований, обыграв команду «Квант» по пенальти. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам спортсмен.

Владислав Сакадеев является игроком другого медиаклуба – «Тандем», однако на время Кубка России по футболу присоединился к чемпиону пятого сезона медиалиги – команде «Броук Бойз».

Медиаклуб получил право выступить в Кубке России по футболу, начав свой путь с первого раунда против команды «Квант» из Обнинска.

«Квант» по ходу матча открыл счёт, однако «Броук Бойз» сумели отыграться благодаря голевой передаче псковича Владислава Сакадеева. Кстати, псковский футболист не выступал в Кубке России с 2019 года.

Матч завершился вничью – 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались «Броук Бойз» – 4:2.

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