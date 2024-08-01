В Пскове росгвардейцы почтили память воинов, погибших в Первой мировой войне

19:03, 01 августа 2024, ПАИ

Псковские росгвардейцы приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Ветераны, сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области возложили цветы к памятнику героям Первой мировой войны. В завершение мероприятия собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, 1 августа 110 лет назад Германия объявила войну Российской империи.

Отметим также, памятник героям Первой мировой войны установлен в 2014 году по инициативе Российского военно-исторического общества на том месте, где в годы Первой мировой войны была расквартирована 24-я пехотная дивизия.