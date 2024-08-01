Псковский цирк вошёл в тройку лучших цирковых коллективов России
«Псковский цирк» вошел в тройку лучших цирковых коллективов России в номинации «Детские цирковые студии», сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.
Гала-шоу и церемония награждения победителей Международной профессиональной цирковой премии «Признание» состоялось в Москве 30 июля. Псковичей оценивали с помощью интернет-голосования и экспертного мнения членов жюри.
Отметим, международная цирковая премия «Признание» является единственной в мире профессиональной премией в сфере циркового искусства и присуждается широкому кругу творческих работников за профессиональные достижения в создании и воплощении произведений циркового искусства.
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