Пушкинский клуб «Союз друзей» из Перми выступил в «Михайловском»

20:32, 01 августа 2024, ПАИ

Музыкально-литературную композицию «Приют спокойствия, трудов и вдохновения» показали школьники из Перми в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 1 августа. Воспитанники Пушкинского клуба старшеклассников «Союз друзей» разыграли перед своими зрителями сцены из жизни ссыльного поэта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Как уточнили в музее, пермский клуб «Союз друзей» чуть ли не с момента своего образования в 1986 году присоединился к движению доброхотов Пушкинского заповедника. Ежегодно его воспитанники в конце июля или в августе приезжают в псковские пушкинские места. Они помогают сотрудникам, обслуживающим музейные сады и парки, выполнять те или иные сезонные работы, а помимо этого всякий раз непременно представляют жителям и гостям Святогорья свои творческие работы: литературно-музыкальные композиции.

Среди тем, к которым обращались пермские старшеклассники и их наставники, – лицейские истории о поэте и его товарищах, истории создания тех или иных произведений Пушкина, бальные традиции в XIX столетии и другое.

В Пушкинском заповеднике добавили, что свою композицию «Приют спокойствия, трудов и вдохновения» уральские волонтёры намерены показать ещё и завтра, 2 августа, но уже в музее-усадьбе «Тригорское».