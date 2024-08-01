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Псковских спасателей наградили за спортивные достижения

Сотрудники псковского чрезвычайного ведомства, особо отличившиеся в спортивной жизни Главного управления, поощрены от имени МЧС России и руководства. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Псковских спасателей наградили за спортивные достижения. Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Команды Главного управления по пожарно-спасательному спорту продемонстрировали высокий уровень подготовки, инициативу и настойчивость, отметили в пресс-службе ведомства. За качественную подготовку и организацию, достигнутые высокие результаты в спортивных соревнованиях МЧС России в 2023 году медалью МЧС России «За развитие служебно-прикладных видов спорта» были награждены заместитель начальника Главного управления Андрей Никулин и член сборной команды ГУ Александр Григорьев.

За отличие в оперативно-служебной деятельности, личную инициативу, примерность и добросовестность, высокий профессионализм, проявленные при проведении соревнований, от имени Главного управления объявлена благодарность начальнику отделения организации службы, подготовки и пожаротушения 1 ПСО Денису Шунаеву.

За подготовку сборной команды девушек ГУ МЧС по Псковской облати, занявших призовое место в пожарной эстафете в межрегиональных соревнованиях главных управлений по пожарно-спасательному спорту, объявлена благодарность Александру Григорьеву и помощнику начальника караула 5 ПСЧ 2 ПСО Леониду Куликову.

Также были присвоены спортивные разряды, вручены разрядные книжки и значки: второй разряд по пожарно-спасательному спорту Денису Шунаеву и Александру Григорьеву; второй юношеский разряд по пожарно-спасательному спорту Илье Хахлеву (ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»), Фёдору Карпову (МАОУ «Гуманитарный лицей») и Александре Михайловой (ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»).

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