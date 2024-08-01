Наталья Фёдорова наградила активистов Псковского района почётными грамотами

21:37, 01 августа 2024, ПАИ

В ходе торжественного собрания, посвященного 97-й годовщине со дня образования Псковского района и 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков, глава Псковского района Наталья Фёдорова поблагодарила и наградила за профессиональные успехи представителей разных сфер жизнедеятельности муниципалитета. Об этом сообщила Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

«За высокий профессионализм в сфере социального обслуживания населения, качество и результативность в работе грант главы Псковского района с удовольствием вручила директору Центра социального обслуживания Псковского района Светлане Кулеше, поблагодарив коллектив центра за профессионализм и заботу о жителях нашего района», – отметила Наталья Фёдорова.

Также награждены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Псковского района и муниципального Собрания депутатов специалисты разных сфер: сотрудники муниципальной администрации, специалисты МВД И МЧС, флотилии, образования, торговли и других сфер.

За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие Псковского района и в связи с празднованием 97-летия со дня образования Псковского района почетные грамоты губернатора Псковской области вручены: главе сельского поселения «Карамышевская волость» Ларисе Александровой, главе сельского поселения «Середкинская волость» Раисе Шумкиной. Также активисты получили благодарности Псковского областного Собрания депутатов.