Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Фёдорова наградила активистов Псковского района почётными грамотами

В ходе торжественного собрания, посвященного 97-й годовщине со дня образования Псковского района и 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков, глава Псковского района Наталья Фёдорова поблагодарила и наградила за профессиональные успехи представителей разных сфер жизнедеятельности муниципалитета. Об этом сообщила Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

«За высокий профессионализм в сфере социального обслуживания населения, качество и результативность в работе грант главы Псковского района с удовольствием вручила директору Центра социального обслуживания Псковского района Светлане Кулеше, поблагодарив коллектив центра за профессионализм и заботу о жителях нашего района», – отметила Наталья Фёдорова.

Также награждены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Псковского района и муниципального Собрания депутатов специалисты разных сфер: сотрудники муниципальной администрации, специалисты МВД И МЧС, флотилии, образования, торговли и других сфер.

За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие Псковского района и в связи с празднованием 97-летия со дня образования Псковского района почетные грамоты губернатора Псковской области вручены: главе сельского поселения «Карамышевская волость» Ларисе Александровой, главе сельского поселения «Середкинская волость» Раисе Шумкиной. Также активисты получили благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 августа 2024

В Гдовском районе к приезду гостей готовят площадку фестиваля «Моё море»
01 августа 2024

В псковском Доме молодёжи прошли «Юннатские экспедиции»
01 августа 2024

Наталья Фёдорова наградила активистов Псковского района почётными грамотами
01 августа 2024

Пушкинский клуб «Союз друзей» из Перми выступил в «Михайловском»
01 августа 2024

Псковских спасателей наградили за спортивные достижения
01 августа 2024

Митрополит Матфей сослужил патриарху Кириллу за литургией в храме Христа Спасителя
01 августа 2024

В Пскове росгвардейцы почтили память воинов, погибших в Первой мировой войне
01 августа 2024

Псковский цирк вошёл в тройку лучших цирковых коллективов России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...