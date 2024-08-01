В псковском Доме молодёжи прошли «Юннатские экспедиции»

22:03, 01 августа 2024, ПАИ

В псковском Доме молодежи прошло специальное мероприятие Всероссийского проекта «Юннатские экспедиции». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Десять семейных команд прошли станционную игру, где изучили природу и ландшафт набережной реки Великой в городе Пскове. Дети, родители, бабушки и дедушки смогли провести время вместе, заполнить юннатский дневник, благодаря своим наблюдениям и исследованиям.

Участников приветствовали врио председателя комитета по Молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев и руководитель «Движения первых» Мария Тучак. Они пожелали командам удачи и отметили важность проекта для развития экологического сознания и патриотизма у подрастающего поколения.