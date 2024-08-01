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Спорт

Соревнования по воркауту прошли в Стругах Красных

Соревнования по воркауту прошли в спортивном комплексе на улице Мира в Стругах Красных сегодня, 1 августа. Об этом пишет районная газета «Струги».

Соревнования по воркауту прошли в Стругах Красных. Фото: газета «Струги»

Организаторами выступили председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации округа Михаил Смирнов и тренер ребят Владимир Игнатьев.

22 спортсмена-любителя вышли на старт. Для юношей была отдельная программа: бег вокруг зала, подъем на второй этаж, отжимание на перекладине, брусья и отжимание от пола. Если кто-то не справлялся хотя бы с одним из заданий, получал штрафные очки (отжимался пять раз). Затем продолжал соревноваться дальше.

Награждение победителей проходило в каждой возрастной группе. Ребятам вручили грамоты, сладкий приз и памятные магниты. А сладости в этот день получили все участники соревнований.

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