Соревнования по воркауту прошли в Стругах Красных

23:29, 01 августа 2024, ПАИ

Соревнования по воркауту прошли в спортивном комплексе на улице Мира в Стругах Красных сегодня, 1 августа. Об этом пишет районная газета «Струги».

Организаторами выступили председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации округа Михаил Смирнов и тренер ребят Владимир Игнатьев.

22 спортсмена-любителя вышли на старт. Для юношей была отдельная программа: бег вокруг зала, подъем на второй этаж, отжимание на перекладине, брусья и отжимание от пола. Если кто-то не справлялся хотя бы с одним из заданий, получал штрафные очки (отжимался пять раз). Затем продолжал соревноваться дальше.

Награждение победителей проходило в каждой возрастной группе. Ребятам вручили грамоты, сладкий приз и памятные магниты. А сладости в этот день получили все участники соревнований.