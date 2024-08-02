Никто, кроме нас: День Воздушно-десантных войск отмечают в России

07:20, 02 августа 2024, ПАИ

День Воздушно-десантных войск (День ВДВ) отмечают в России сегодня, 2 августа. Об этом сообщает портал calend.ru.

2 августа 1930 года на учениях под Воронежем впервые десантировались на парашютах 12 бойцов. Именно с этого события берёт своё начало история ВДВ. Этот манёвр показал преимущество парашютно-десантных частей, их быстроту и силу.

Воздушно-десантные войска называют крылатой пехотой, голубыми беретами, а их главный принцип: «Никто, кроме нас!».

Ранее сообщалось, что встреча с ветеранами ВДВ прошла в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове.