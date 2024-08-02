Никто, кроме нас: День Воздушно-десантных войск отмечают в России
День Воздушно-десантных войск (День ВДВ) отмечают в России сегодня, 2 августа. Об этом сообщает портал calend.ru.
2 августа 1930 года на учениях под Воронежем впервые десантировались на парашютах 12 бойцов. Именно с этого события берёт своё начало история ВДВ. Этот манёвр показал преимущество парашютно-десантных частей, их быстроту и силу.
Воздушно-десантные войска называют крылатой пехотой, голубыми беретами, а их главный принцип: «Никто, кроме нас!».
Ранее сообщалось, что встреча с ветеранами ВДВ прошла в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове.
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