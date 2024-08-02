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Общество

Ильин день наступил по народному календарю: приметы и обычаи

Ильин день наступил по народному календарю. Об этом сообщает портал calend.ru.

Фото: ПАИ

В этот день на Руси пророку Илье молились о погоде – просили дождя или, наоборот, ясного неба. По всем приметам именно с этого дня начиналась осень, так как днём жара спадала, а утром появлялись заморозки. Световой день становился короче.

Также было принято выпекать хлеб и угощать им всех. А вот работать в поле в этот день не поощрялось, иначе могла прийти гроза.

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