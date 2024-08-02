Женщина погибла в результате ДТП у кладбища в Великих Луках
Столкновение мотоцикла и автомобиля Kia Sorento произошло у кладбища «Божно» в Великих Луках. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП погибла женщина. Мужчина госпитализирован в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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