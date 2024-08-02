Велосипедист госпитализирован после ДТП в Пскове
Автомобиль Volkswagen Polo наехал на велосипедиста у дома №72А на улице Белинского в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП велосипедист госпитализирован в медучреждение с различными травмами.
На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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