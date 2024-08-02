Велосипедист госпитализирован после ДТП в Пскове

08:18, 02 августа 2024, ПАИ

Автомобиль Volkswagen Polo наехал на велосипедиста у дома №72А на улице Белинского в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП велосипедист госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.