36% псковских родителей недовольны результатами ЕГЭ своих детей в этом году
36% родителей в Пскове недовольны результатами ЕГЭ своих детей в этом году. Об этом следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
При этом остаются довольными результатом 40%. Среди матерей больше как тех, кто доволен баллами, так и тех, кто не доволен.
В целом 22% родителей положительно оценивают систему ЕГЭ. А вот 73% относятся к ней скорее отрицательно.
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