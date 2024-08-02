36% псковских родителей недовольны результатами ЕГЭ своих детей в этом году

08:56, 02 августа 2024, ПАИ

36% родителей в Пскове недовольны результатами ЕГЭ своих детей в этом году. Об этом следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

При этом остаются довольными результатом 40%. Среди матерей больше как тех, кто доволен баллами, так и тех, кто не доволен.

В целом 22% родителей положительно оценивают систему ЕГЭ. А вот 73% относятся к ней скорее отрицательно.