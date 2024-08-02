Память десантников 6-й роты почтили у мемориала «Купол»

09:06, 02 августа 2024, ПАИ

Гирлянды воинской славы и цветы возложили сегодня, 2 августа, в День ВДВ, к подножию памятника воинам 6-й роты «Купол» в Черёхе, сообщает корреспондент ПАИ.

В церемонии возложения приняли участие руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, глава Псковского района Наталья Фёдорова, представители бизнеса, ветераны, военнослужащие, родные воинов 6-й роты.

Церемонии возложения цветов к мемориалам воинов-десантников проходят сегодня по всей Псковской области.



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров























Напомним, в Пскове базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, а День ВДВ традиционно считается одним из главных праздников в регионе.