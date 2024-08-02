Александр Гончаренко поздравил военнослужащих с Днём Воздушно-десантных войск
Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поздравил военнослужащих с Днём Воздушно-десантных войск. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.
«Воздушно-десантные войска заслуженно называют элитой российской армии. Псковские десантники – это боевое братство, которое бережно хранит и передает ратные традиции. Какие бы сложные боевые задачи Родина ни поручала псковским десантникам, они всегда с честью их выполняли. Воины-десантники дивизии продолжают славные традиции своих отцов и дедов, проявляя мужество, отвагу и героизм, делом доказывая справедливость легендарного девиза ВДВ: «Никто, кроме нас!» – подчеркнул Гончаренко.
В заключение он пожелал десантникам крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и дальнейших успехов во славу России.
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