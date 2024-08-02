«ВДВ – сердце российской армии»: Михаил Ведерников поздравил десантников с праздником

09:17, 02 августа 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале поздравил всех причастных с 94-й годовщиной со дня образования Воздушно-десантных войск.

Он подчеркнул, что ВДВ – сердце российской армии и гордость страны. На протяжении всей своей почти вековой истории десантники всегда оставались образцом чести, отваги и профессионализма.

«С начала СВО 28 военнослужащих дивизии удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, более 15 тысяч награждены орденами и медалями. Это честь для всего региона! Желаю всем десантникам крепкого здоровья, воинской удачи и надёжного тыла. Мы вместе! Победа обязательно будет за нами!» – заключил Михаил Ведерников.