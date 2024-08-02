Спортсмены Псковской области принимают участие в Спартакиаде учащихся России по гребле

11:40, 02 августа 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области принимают участие в Спартакиаде учащихся России по гребле, которая проходит в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается в группе Pro row Pskov в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях принимают участие 449 спортсменов из 21 региона России. Псковскую область представляют гребцы из Пскова и Дедовичей Павел Гончаров, Артемий Усанов, Владислав Забродин, Кирилл Михайлов, Владимир Райг, Максим Матвеев, Артём Фёдоров, Дмитрий Мутовин и Иван Голубев.

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