Александр Котов поздравил десантников с Днём ВДВ

11:48, 02 августа 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил всех причастных с 94-й годовщиной со дня образования Воздушно-десантных войск. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Крылатая пехота» является символом отваги, доблести и патриотизма. Всё время воины-десантники были примером беззаветного служения Отечеству и верности воинскому долгу – Воздушно-десантные войска всегда там, где необходимо защищать безопасность страны и национальные интересы», – отметил спикер областного Собрания.

Сегодня военнослужащие базирующейся в Пскове 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, напомнил он.

«Настоящие профессионалы военного дела и истинные патриоты России действуют чётко и слаженно, демонстрируя героизм, несгибаемый характер, легендарное десантное братство, с честью продолжают доблестные традиции, заложенные предшествующими поколениями. Слава героям! Слава Воздушно-десантным войскам России! С Днём ВДВ!» – заключил Александр Котов.