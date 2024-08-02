В России будут лишать гражданства за непостановку на воинский учёт

11:51, 02 августа 2024, ПАИ

Совет федерации одобрил закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет, сообщает РИА Новости.

Законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации» дополняются диспозитивной нормой, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство РФ, будет служить основанием для прекращения этого гражданства.

Законом также предлагается синхронизировать между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства России.