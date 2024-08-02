Посвящённый Дню физкультурника турнир по пляжному волейболу пройдёт в Пскове
Турнир по пляжному волейболу в смешанном разряде, посвящённый Дню физкультурника, пройдёт на городском пляже в Пскове 10 августа. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования начнутся с группового этапа, игры в котором идут до 21 очка с балансом. В дальнейшем команды продолжат борьбу за награды в категориях «Хард» и «Лайт». Лимит на количество участвующих команд ограничивается 30 парами.
Судейство на турнире будут обеспечивать участники соревнований.
Организаторы принимают заявки на участие до 8 августа. Список участников будет опубликован 9 августа.
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