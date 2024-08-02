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Общество

До 25 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 3 августа

Переменная облачность, местами кратковременные дожди ожидаются на территории Псковской области 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

До 25 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 3 августа. Фото: ПАИ

Будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов. Днём столбики термометров покажут от +20 до +25 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

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