«Первый Псковский» выяснил, хватит ли родителям чуть более 14 тысяч рублей для сбора ребёнка в школу

12:36, 02 августа 2024, ПАИ

14 600 рублей – такую сумму заявляют эксперты как среднюю, чтобы собрать ребёнка в школу. Телеканал «Первый Псковский» провёл эксперимент и проверил, хватит ли этой суммы на самом деле.

Чтобы шопинг получился рациональным, можно обратиться к опытным преподавателям. Съёмочная группа обратилась к преподавателю начальной школы Нине Тумановой.

«Я в своей практике, например, фломастеры не использую, поскольку они протекают, и обратная сторона уже будет не годна для использования. Кроме того, ни в коем случае нельзя покупать ручки «пиши-стирай», потому что дети должны учиться сразу писать правильно. И портфели большие ортопедические не нужно – они очень тяжёлые», – пояснила педагог.

Нина Туманова каждый год готовит для своих учеников список самых необходимых позиций. Именно по нему псковичка Оксана Котляр попыталась собрать свою дочь первоклассницу.

«Это испытание и моральное, и материальное для мамы. Особенно сложно, мне кажется, собрать девочку. Когда собирала старшего сына, было гораздо проще. А девочке нужно угодить со всякими цветочками, кошечками и другим», – сказала Оксана Котляр.

Только на канцелярию у псковички ушла треть заявленного экспертами бюджета. Кроме того, для ребёнка купили базовые позиции одежды. Юбка обошлась в 950 рублей, жилетка – в 1 700 рублей, а брюки – в 2 900 рублей.

Продавец одежды Наталья Александрова поясняет, что цена зависит от коллекции. «На новую коллекцию цена будет выше, чем на прошлогоднюю, за счёт того, что поднялись цены на ткань, на поставки», – отметила она.

Часть покупок, например, блузки, спортивную одежду, обувь и колготки, можно купить на маркетплейсах. На эти нужды ушло около 8 200 рублей.

Без учёта мелочей, например носков, а также печатных рабочих тетрадей, шопинг с первоклассницей обошёлся в 19 088 рублей. Разница с заявленной экспертами суммой составила более четырёх тысяч рублей.