Хлебокомбинат: всё, что нужно знать о целевом обучении

15:27, 02 августа 2024, ПАИ

Целевое обучение – это возможность бесплатно учиться, гарантированно трудоустроиться, поступить по отдельному конкурсу с более низким проходным баллом. Пилотный проект по целевому обучению реализуется совместно с комитетом по образованию Псковской области, тремя колледжами Пскова и АО «Псковский хлебокомбинат». Как попасть на целевое обучение, рассказывает начальник отдела кадров хлебокомбината Оксана Загребина.

– Кто может поступить на целевое обучение. Имеется ли такая возможность для студентов старших курсов?

– Целевой договор могут заключить как выпускники, поступающие в средние учебные заведения, так и студенты уже обучающиеся на втором, третьем и четвёртом курсах.

– Как получить целевое направление?

– Для этого необходимо позвонить или прийти в отдел кадров АО «Псковский хлебокомбинат» или обратиться в колледжи, с которыми мы сотрудничаем.

– Какие документы нужны для заключения договора?

– Необходимы паспорт, СНИЛС, ИНН, реквизиты банковской карты, телефон.

– Каков социальный пакет целевика?

– Стипендия 1 500 рублей в месяц на 1–2 курсе и 12 000 рублей в месяц на 3–4 курсе. Время прохождения практики на 3–4 курсе увеличивается с целью эффективного усвоения практических навыков и проводится с опытными наставниками. Во время практики и после окончания обучения предоставляется официальное трудоустройство. Место в общежитии – при наличии свободных мест.

– В какие учебные заведения можно поступить на целевое обучение от предприятия?

– В Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский агротехнический колледж, Псковский политехнический колледж, Псковский кооперативный техникум.

Между ними, комитетом по образованию Псковской области и АО «Псковский хлебокомбинат» подписано соглашение для перспективных направлений сотрудничества и подготовки специалистов.



Фото: Псковский хлебокомбинат



Фото: Псковский хлебокомбинат



Фото: Псковский хлебокомбинат



Фото: Псковский хлебокомбинат



Фото: Псковский хлебокомбинат









– В каких специальностях и направлениях подготовки сегодня нуждается предприятие?

– Актуальные специальности сегодня:

– в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса:

«технология продуктов питания из растительного сырья»;

«поварское и кондитерское дело»;

«повар, кондитер».

– в Псковском политехническом колледже:

«мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»;

«графический дизайнер».

– в Псковском кооперативном техникуме:

«поварское и кондитерское дело»;

– в Псковском агротехническом колледже:

«технология продукции общественного питания».

– Является ли обучение полностью бесплатным для целевика?

– Организация полностью оплачивает обучение студентам, поступившим на платной основе.

– Каковы перспективы карьерного роста на предприятии?

– На предприятии действует система профмастерства, за освоение смежных профессий можно получить доплату до 35 %.

– Какие льготы и компенсации молодым специалистам имеются на предприятии?

– После успешного обучения и заключения трудового договора с предприятием молодым специалистам выплачивается единовременная выплата в размере 30 000 рублей и надбавка 10 % в течение первого года работы (20 % – выпускникам с красным дипломом).

– Как долго отрабатывать целевое направление?

– Обязательное осуществление трудовой деятельности на предприятии не менее четырёх лет.

– Возможно ли расторжение целевого договора и какая ответственность за неисполнение обязательств?

– Расторжение договора возможно, но при этом студент обязан вернуть выплаченную стипендию в следующих случаях: отчисление за академическую неуспеваемость, отчисление по собственному желанию, односторонний отказ от выполнения договора.

За дополнительной информацией следует обращаться в отдел кадров Псковского хлебокомбината (улица Шоссейная, 1 в Пскове) или по телефонам отдела кадров (8 8112) 59-51-63, 8-911-882-39-69 в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

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