35-летний мужчина пропал в Стругокрасненском районе

12:20, 02 августа 2024, ПАИ

35-летний Александр Щербаков пропал в Стругокрасненском районе Псковской области, сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

С 15 июля 2024 года местонахождение мужчины неизвестно.

Пропавший ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, у него короткие светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Был предположительно одет в чёрную толстовку, джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.