Блиц-турнир по хоккею пройдёт в Пскове 18 августа

13:29, 02 августа 2024, ПАИ

Блиц-турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд пройдёт в псковском Ледовом дворце 18 августа, сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

Предварительно в соревнованиях примут участие шесть команд, которые проведут по две игры в двух подгруппах. Два сильнейших коллектива из каждой группы сойдутся в полуфинальных матчах. Отметим, что в каждой из команд будет заявлено не более 13 игроков.

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