Блогер Надежда Стрелец рассказала про Псков в своём телеграм-канале

14:38, 02 августа 2024, ПАИ

Блогер Надежда Стрелец рассказала про Псков в своём телеграм-канале «Travel Club. Стрелец-Молодец» на 58 тысяч подписчиков. Надежда также имеет Youtube-канал с 1,7 млн подписчиками.

Стрелец в своём посте упоминает, что Псков - один из древних российских городов, «богатый храмами, кремлем и прекрасными видами».

Туристам Надежда Стрелец советует побывать в Кремле, Свято-Троицком соборе, у Гремячей башни, в Поганкиных палатах и на Советской («золотой» набережной).

О набережной Надежда пишет так: «Современность, удачно стилизованная под старину - это и есть Советская набережная. Местные жители называют ее Золотой - в честь нового квартала с домами в стиле XIX века. Это отличное место для пеших прогулок, тем более что набережная обустроена - есть скамейки, цветы, зоны отдыха. Плюс Кремль на противоположной стороне Псковы, плюс большое количество ресторанов и кафе».