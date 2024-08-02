По лабиринтам музейного квартала проведут псковичей 4 августа

14:49, 02 августа 2024, ПАИ

Экскурсия «Лабиринты музейного квартала» пройдёт в Псковском музее-заповеднике 4 августа в 15:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Наше увлекательное блуждание начнётся от главного здания музея, а в центре лабиринта вас будет ждать новая выставка «Русский стиль: собрание русской старины Н. Л. Шабельской». А там ждут богатства традиционной материальной культуры русского народа – уникальные костюмные предметы и фотографии 1890-х годов, на которых запечатлены модели в девичьих и женских народных костюмах из коллекции Натальи Шабельской», – отметили в музее.

Помимо этого, участников экскурсии познакомят с историей и архитектурой Поганкиных палат, Картинной галереи, Палат у Сокольей башни. Также сотрудники музея расскажут о знаменитом псковском купце Сергее Поганкине.

Всех желающих будут ждать 4 августа в 15:00 в фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7). Узнать всю подробную информацию можно по телефону (8 8112) 66-33-11. Билеты доступны по Пушкинской карте. Обязательна предварительная запись.