Псковичи поздравили старейшего десантника России Георгия Давыдова с Днём ВДВ

15:07, 02 августа 2024, ПАИ

Псковичи, представители дивизии, поздравили старейшего десантника России из 76-й гвардейской дивизии Георгия Даниловича Давыдова с Днём ВДВ, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина









Перед его домом в Пскове на улице Комдива Кирсанова парадным шагом прошли десантники дивизии, выступил военный оркестр. От имени жителей региона слова благодарности Георгию Давыдову передали главный режиссёр гарнизонного Дома офицеров Анна Дмитриева, представители дивизии и сообщества ветеранов.

Георгий Данилович Давыдов родился в Сталинградской области в многодетной семье. Был призван на фронт в 1943-м, боевое крещение прошёл спустя два года под Будапештом. Освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию. Имеет боевые награды. В апреле 2024 года ему исполнилось 99 лет.