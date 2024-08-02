Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Голографический стол, 3D-сканер, лазер: новейшее оборудование закупили в ПИШ Союзного государства ПсковГУ

Новейшее оборудование закупили в ПИШ Союзного государства ПсковГУ. Его общая стоимость составила порядка 130 миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Для учёбы студентам приобрели установку прямого лазерного выращивания, пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр, портативный 3D-сканер и программно-аппаратный комплекс визуализации – голографический стол. Установку прямого лазерного выращивания передал Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. В настоящее время проводятся пусконаладочные работы.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

На пятиосевом обрабатывающем центре будет осуществляться финишная обработка изделия.

Кроме того, вуз закупил портативный 3D-сканер. С его помощью можно восстанавливать объёмные цифровые модели изделий и сделать копии.

А программно-аппаратный комплекс визуализации – голографический стол предназначен для работ, связанных с 3D-моделированием. Его смогут использовать студенты во время написания курсовой, дипломной или другой научной работы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 августа 2024

О правилах грудного вскармливания поговорили на «Серебряном дожде» в Пскове. Главное
02 августа 2024

19 улиц в Пскове временно остались без наружного освещения из-за непогоды
02 августа 2024

Голографический стол, 3D-сканер, лазер: новейшее оборудование закупили в ПИШ Союзного государства ПсковГУ
02 августа 2024

Вечёрка накануне Спасов пройдёт в Псковском музее
02 августа 2024

66 псковичей обратились к медикам из-за укусов клещей за шесть дней
02 августа 2024

Как стимулировать лактацию, рассказала неонатолог из Пскова
02 августа 2024

Часть набережной реки Щировка привели в порядок в Стругах Красных
02 августа 2024

Хлебокомбинат: всё, что нужно знать о целевом обучении

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...