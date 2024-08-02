Голографический стол, 3D-сканер, лазер: новейшее оборудование закупили в ПИШ Союзного государства ПсковГУ

16:42, 02 августа 2024, ПАИ

Новейшее оборудование закупили в ПИШ Союзного государства ПсковГУ. Его общая стоимость составила порядка 130 миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Для учёбы студентам приобрели установку прямого лазерного выращивания, пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр, портативный 3D-сканер и программно-аппаратный комплекс визуализации – голографический стол. Установку прямого лазерного выращивания передал Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. В настоящее время проводятся пусконаладочные работы.

На пятиосевом обрабатывающем центре будет осуществляться финишная обработка изделия.

Кроме того, вуз закупил портативный 3D-сканер. С его помощью можно восстанавливать объёмные цифровые модели изделий и сделать копии.

А программно-аппаратный комплекс визуализации – голографический стол предназначен для работ, связанных с 3D-моделированием. Его смогут использовать студенты во время написания курсовой, дипломной или другой научной работы.