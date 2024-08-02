Решение о ликвидации предприятия «Лифтмонтажсервис» отменили в Пскове

16:09, 02 августа 2024, ПАИ

Внеочерёдная 25-я сессия Псковской городской Думы состоялась 2 августа, в повестке дня было три вопроса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

Депутаты отменили решение ПГД о ликвидации муниципального предприятия Пскова «Лифтмонтажсервис». Это было сделано, чтобы не допустить остановку обслуживания и управления многоквартирными домами, находящимися в ведении предприятия.

Также решено внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год и в условия приватизации муниципального предприятия Пскова «Центральная городская аптека № 2».