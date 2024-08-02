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19 улиц в Пскове временно остались без наружного освещения из-за непогоды

19 улиц в Пскове временно остались без наружного освещения из-за непогоды, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

19 улиц в Пскове временно остались без наружного освещения из-за непогоды. Фото: ПАИ

Из-за неблагоприятных погодных условий наружное освещение частично или полностью отсутствует на улице Максима Горького от храма Александра Невского до улицы Красноармейской, улице Юбилейной от Рижского проспекта до моста Александра Невского, частично на улице Советской Армии, улице Шелгунова, улице Лепешинского, 1-й Песочной, 2-й Песочной, в Векшинском переулке, на улице Красноармейской от улицы Юбилейной до улицы Петровской, в 2-м и 3-м Зональном проезде, Зональном переулке.

Также уличного освещения нет на улице Гагарина, Максима Горького от Ольгинского моста в сторону радиозавода, во дворе Октябрьского проспекта у дома № 14, на Рижском проспекте у дома № 87, во дворе домов № 33 и 35 на улице Красноармейской, во дворе домов № 22 и № 24 на улице Народной, а также во дворе домов № 79, 83 и 83а на улице Юбилейной.

Вся информация о неполадках в работе линий наружного освещения оперативно передаётся в псковский филиал «Россети Северо-Запад» для ремонта. Кроме того, в случае неполадок на муниципальных сетях наружного освещения заявки направляются подрядной организации, отметили в пресс-службе.

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