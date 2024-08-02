Как Псковская область отпразднует 80-летие образования, обсудили Михаил Ведерников и Ольга Тимофеева

17:27, 02 августа 2024, ПАИ

Как регион будет праздновать 80 лет со дня образования, обсудили во время рабочей встречи губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель губернатора Ольга Тимофеева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Праздничные мероприятия пройдут в каждом муниципалитете до конца текущего года. В программу празднования войдут концерты, конкурсы, выставки, лекции, литературно-музыкальные вечера, молодежные активности, спортивные соревнования и другие мероприятия.

С 23 по 31 августа ключевой площадкой станет Финский парк в Пскове.

Предполагается, что на территории парка будут расположены 26 кубов, которые представят все муниципалитеты региона. «Каждый будет украшен в стилистике района. Куб является своего рода визитной карточкой, подчеркивающий его историю, достопримечательности, экономику, культурную и природную специфику. Представители района расскажут про уникальность своей родины, также состоятся концерты творческих коллективов», – рассказала Ольга Тимофеева. Также в Финском парке расположатся детская, молодежная и спортивная площадки.

Во время рабочей встречи речь зашла и об известных артистах, кто поздравит жителей Псковской области. Одним из приглашенных гостей станет народный артист России, пианист Денис Мацуев с музыкальным фестивалем «Диалог поколений».

Также состоится концерт Детского камерного оркестра проекта «Детская филармония», реализуемого при поддержке правительства региона, концертные программы губернаторского симфонического оркестра Псковской области и ансамбля «Псков».

Михаил Ведерников поручил тщательно и внимательно подойти к организации мероприятий, чтобы провести их на достойном уровне.

Напомним, регион празднует круглую дату 23 августа, когда указом президиума верховного совета была образована Псковская область.