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Общество

Псковский проект «ТОПовый десант» стал победителем конкурса микрогрантов от Росмолодёжи

Проект «ТОПовый десант» псковича Александра Косаржевского стал победителем конкурса микрогрантов от «Росмолодёжь. Гранты», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Изображение: комитет по молодёжной политике Псковской области

Проект «ТОПовый десант» предусмотрен для трудовых отрядов подростков. В рамках акции подростки 14–18 лет будут оказывать адресную помощь нуждающимся жителям Пскова. Также для ребят будут проходить вечерние мероприятия, в рамках которых они смогут порефлексировать, сплотиться как команда и хорошо провести время.

Кроме того, по итогам проекта издадут онлайн-методические рекомендации по организации подобных отрядов с нуля, чтобы расширить эту акцию на всю Псковскую область.

На реализацию проекта выделено 89 500 рублей. Всего в этом году было подано 4 974 заявки, участие приняли все 89 субъектов РФ. От Псковской области было подано 17 заявок. Минимальная запрашиваемая сумма гранта участниками составила десять тысяч рублей, максимальная – 100 тысяч рублей.

Напомним, что конкурс проводится ежегодно Федеральным агентством по делам молодёжи в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодёжи («Молодёжь России») президентского нацпроекта «Образование».

Отметим также, что Александр Косаржевский является руководителем трудовых отрядов подростков Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов, а также начальником отдела трудового воспитания Псковского городского молодёжного центра.

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