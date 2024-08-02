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Великолучанин проведёт бой за пояс IBF против китайского боксёра

Чемпион WBO European и WBA Asia из Великих Лук Мухаммад Шехов проведёт поединок за пояс Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 55,3 килограмма против китайского боксёра Жон Ли. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь СЗФО по боксу Олег Лаптев.

Великолучанин проведёт бой за пояс IBF Intercontinental против китайского боксёра. Фото: официальное сообщество Мухаммада Шехова в соцсети «ВКонтакте»

Бой состоится в Челябинске 6 сентября. Мухаммад Шехов имеет на своём счету 14 побед, четыре из которых нокаутом, одну ничью и ни единого поражения. Жон Ли одержал 19 побед в 20 поединках, семь из которых нокаутом.

«Если говорить про прогноз, шансы у нашего чемпиона очень большие, но и не стоит забывать, что Жон Ли не только лучший боксёр Азии, но и в его активе профессиональных боёв больше. Однако Мухаммад не раз преподносил интересные сюрпризы соперникам. За плечами нашего чемпиона большой опыт в любительском боксе. Желаю уверенной победы нашему профессиональному спортсмену и знаю, что победа будет за нами», – отметил Олег Лаптев.

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