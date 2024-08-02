В Пскове отремонтирован участок дороги Крестовского шоссе
Специалисты отремонтировали участок дороги Крестовского шоссе в Пскове (от Крестовского путепровода до железнодорожного переезда). Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«Подрядчик уложил выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия проезжей части, в том числе и на дублерах, отремонтировал тротуары, нанес разметку. На объекте имеются незначительные замечания к выполненным работам, которые подрядная организация устранит в течение недели», – говорится в сообщении.
Ремонт завершен с опережением графика, срок окончания по контракту – май 2025 года.
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