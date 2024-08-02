​В Пскове отремонтирован участок дороги Крестовского шоссе

18:15, 02 августа 2024, ПАИ

Специалисты отремонтировали участок дороги Крестовского шоссе в Пскове (от Крестовского путепровода до железнодорожного переезда). Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Подрядчик уложил выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия проезжей части, в том числе и на дублерах, отремонтировал тротуары, нанес разметку. На объекте имеются незначительные замечания к выполненным работам, которые подрядная организация устранит в течение недели», – говорится в сообщении.

Ремонт завершен с опережением графика, срок окончания по контракту – май 2025 года.