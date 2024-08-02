О вреде полуфабрикатов и фастфуда для кишечника рассказала эксперт

18:21, 02 августа 2024, ПАИ

Полуфабрикаты и фастфуд могут привести к обострению хронических болезней кишечника из-за высокого содержания сахара и насыщенных жиров, сообщила изданию «Известия» медицинский эксперт Полина Концедайло.

По словам специалиста, ультрапереработанные продукты содержат много соли, сахара, консерванты и различные пищевые добавки, которые могут нарушить барьерную функцию кишечника, вызвать дисбиоз и воспалительные заболевания кишечника.

Нормальный баланс микрофлоры помогают поддерживать пробиотики в ферментированных продуктах, отметила Полина Концедайло. Полифенолы в ягодах, орехах и зелёном чае оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие, поддерживают здоровье слизистой оболочки кишечника, уточнила она.