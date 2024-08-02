Российские теннисистки вышли в финал Олимпийских игр в Париже

18:22, 02 августа 2024, ПАИ

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал Олимпийских игр в Париже в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В полуфинале турнира Диана Шнайдер и Мирра Андреева в двух сетах обыграли представительниц Испании Кристину Букшу и Сару Соррибес‑Тормо – 6:1; 6:2.

В финале соревнований российские теннисистки сыграют с итальянской парой, в составе которой пятая ракетка мира Жасмин Паолини и обладательница карьерного Большого шлема в парном разряде Сара Эррани. Матч состоится 4 августа, начало запланировано на 13:00.

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