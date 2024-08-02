ЦУР Псковской области проанализировал качество и скорость реакции профильных ведомств на вопросы жителей

19:21, 02 августа 2024, ПАИ

Центр управления регионом Псковской области еженедельно анализирует качество и скорость реакции профильных ведомств на вопросы и жалобы жителей региона. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦУР Псковской области.

«Для улучшения взаимодействия с населением рейтинги и предложения передаются исполнительным органам власти. Это способствует эффективной коммуникации и укреплению обратной связи», – подчеркнули в ЦУР Псковской области.

На этот раз комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике стал первым по скорости предоставления ответов. В тройку также вошли комитет по туризму и комитет по образованию. По качеству ответов в топ-3 попали следующие ведомства: комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по образованию и комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике.