Опубликована программа празднования Дня города Печоры

21:47, 02 августа 2024, ПАИ

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев пригласил жителей и гостей Печор на празднование Дня города. Программу мероприятия глава муниципалитета опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

Программа приурочена к 80-й годовщине освобождения Печор от немецко-фашистских захватчиков.

Мероприятия пройдут на разных городских площадках 10 и 11 августа.