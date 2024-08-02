Опубликована программа празднования Дня города Печоры
Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев пригласил жителей и гостей Печор на празднование Дня города. Программу мероприятия глава муниципалитета опубликовал в соцсети «ВКонтакте».
Программа приурочена к 80-й годовщине освобождения Печор от немецко-фашистских захватчиков.
Мероприятия пройдут на разных городских площадках 10 и 11 августа.
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