Ежегодный пленум районного Совета ветеранов состоялся в Гдовском районе
Ежегодный пленум районного Совета ветеранов состоялся в Гдовском районе сегодня, 2 августа. Об этом пишет районная газета «Заря».
За работу в патриотическом направлении активистов поблагодарила заместитель главы района Галина Иванова. Председатель Совета ветеранов Вера Кабанова не только рассказала о тех делах, которые уже сделаны и будут продолжены членами ветеранской организации, но и наградила всех активистов-руководителей первичных организаций, которые помогают в деятельности общественной организации.
На мероприятии выступили партнёры организации: руководители отделения Cоцфонда Ирина Клякина и Центра социальной защиты Татьяна Ломакова. На многие вопросы собравшихся ответил заведующий поликлиникой Гдовской ЦРБ Алексей Митин.
О возможностях дистанционного электронного голосования на досрочных выборах главы Гдовского района рассказала председатель ТИК Антонина Веселова.
Командир поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга напомнил и о том, что Гдовскому району присвоено звание «Край партизанской славы», и рассказал о совместной деятельности поисковиков и членов ветеранской организации.
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