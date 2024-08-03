Великолукская команда «Спартак – Марьино» стала победителем турнира по футболу в Белоруссии

10:44, 03 августа 2024, ПАИ

Великолукская команда «Спартак – Марьино» стала победителем международного турнира по футболу в Глубокском районе в Белоруссии. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

Участие в турнире принимали четыре команды – две белорусские команды из городов Глубокое и Миоры, команда из латвийского города Ливаны и Великолукского района «Спартак – Марьино».

Поздравляю команду и её руководителя Владимира Макарова с победой, написал Алексей Кузьмин.

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