Ремонт водозаборной скважины в деревне Колоканово Пушкиногорского района завершился

12:22, 03 августа 2024, ПАИ

Работы по ремонту водозаборной скважины в деревне Колоканово Пушкиногорского района завершились, пишет газета «Пушкинский край».

За счёт средств районного бюджета и предприятия «Комбинат коммунальных услуг» также заменили насосы в деревнях Шмотки, Шевели, Кокорино, Селихново, Прибодово, Мошино, Савкино, Козляки, а также на улицах Советской и Восточной в Пушкинских Горах. Водопроводные линии заменили на улицах Горной и Тригорской в Пушкинских Горах, а также силами ТОС удалось заменить насос в деревне Рубилово, отметила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

Помимо этого, за счёт областного бюджета приобрели оборудование для центрального водозабора.