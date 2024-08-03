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Культура

Фотоконкурс «Военное наследие: взгляд через объектив» стартовал в Псковской области

Фотоконкурс «Военное наследие: взгляд через объектив» в честь 80-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков стартовал в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном Туристском информационном центре.

Фотоконкурс «Военное наследие: взгляд через объектив» стартовал в Псковской области. Изображение: ТИЦ Псковской области

Конкурс проводится с целью сохранения исторической памяти о предках, а также служит источником вдохновения для путешествий по родному краю.

Участие в конкурсе может принять как профессиональный фотограф, так и любитель. На фотографиях должны быть военно-патриотические объекты. Участник может представить не более одной работы. Количество победителей – три.

Конкурсные работы принимаются на почту infopunktpskov@yandex.ru до 19 августа этого года включительно. Победителя конкурса определят с помощью опроса в официальной группе «ВКонтакте» ТИЦ Псковской области. Опрос будет проходить с 20 по 27 августа.

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