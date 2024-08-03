Группа Shambala Duo выступает на сцене фестиваля «Наше море»

15:32, 03 августа 2024, ПАИ

Псковская группа Shambala Duo выступает на сцене фестиваля «Наше море» в Гдовском районе сегодня, 3 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Группа исполняет авторскую музыку, которая сочетает в себе неоклассику, синематик и этнические мотивы.

Напомним, что фестиваль «Наше море» на берегу Чудского озера проходит с 2 по 4 августа. В этом году упор сделан на музыкальную составляющую. Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как пройдёт второй день фестиваля, читайте здесь, а карту фестиваля можно увидеть по ссылке.