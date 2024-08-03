Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Группа Shambala Duo выступает на сцене фестиваля «Наше море»

Псковская группа Shambala Duo выступает на сцене фестиваля «Наше море» в Гдовском районе сегодня, 3 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Группа исполняет авторскую музыку, которая сочетает в себе неоклассику, синематик и этнические мотивы.

Напомним, что фестиваль «Наше море» на берегу Чудского озера проходит с 2 по 4 августа. В этом году упор сделан на музыкальную составляющую. Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как пройдёт второй день фестиваля, читайте здесь, а карту фестиваля можно увидеть по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 августа 2024

«Запрещённые барабанщики» отжигают на «Нашем море»
03 августа 2024

Группа Shambala Duo выступает на сцене фестиваля «Наше море»
03 августа 2024

Съёмочная группа телеканала «Радость моя» побывала в Пушкинском заповеднике
02 августа 2024

Как Псковская область отпразднует 80-летие образования, обсудили Михаил Ведерников и Ольга Тимофеева
02 августа 2024

По лабиринтам музейного квартала проведут псковичей 4 августа
02 августа 2024

Фестиваль «Наше море» стартует сегодня в Псковской области
01 августа 2024

О борьбе с плесенью и «микроволновке наоборот» поговорили на «Проекте Реставрация». Главное
01 августа 2024

Выставка фотоконкурса «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...