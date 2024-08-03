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Второй день фестиваля «Наше море» стартовал в Гдовском районе

Второй день фестиваля «Наше море» стартовал в Гдовском районе. Мы собрали информацию о том, как добраться до площадки, что ждёт гостей сегодня, 3 августа, и ответы на различные вопросы.

Второй день фестиваля «Наше море» стартовал в Гдовском районе. Фото: ПАИ

Место проведения фестиваля – берег Чудского озера. Добраться до точки помогут следующие координаты.

Как добраться до фестиваля? Фото: ТКД Псковской области

У отдыхающих будет возможность поиграть в пляжный волейбол, покататься на сапбордах, поесть на фуд-корте, поиграть в зоне отдыха и на детской площадке. Также организаторы установят большие качели и фотозону. Прикрепляем подробную карту площадки.

Карту фестиваля «Наше море» представили в Театрально-концертной дирекции Псковской области

Помимо этого, для гостей организована зона кемпинга в формате палаточного города. В ней остановиться сможет каждый желающий. Здесь будет мангальная зона, которой смогут воспользоваться только жители кемпинга. Кроме того, на площадке будет организовано более шести точек продажи общественного питания. Гости смогут поесть шашлык, колбаски гриль, паэлью, плов с говядиной, буррито, блины, хот-доги и пирожки.

И конечно, на фестивале выступят музыкальные группы. В 13:00 перед гостями предстанет псковская группа Shambala Duo, в 14:30 – «Запрещённые барабанщики», в 16:00 – псковский коллектив Jellyfish-Mountain, в 17:30 – «Лиза Матрёшка», в 19:30 – группа Mesch!, в 21:00 – группа «Сатисфаер».

Музыкальная программа фестиваля. Фото: ТКД Псковской области

Бояться плохой погоды не стоит, потому что руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова подчеркнула, что в выходные в Псковской области ожидается 20–25, 21–26 градусов, преимущественно без осадков.

В воскресенье, 4 августа, в 12:00 программу фестиваля завершит танцевальный марафон «Солнце в зените».

Отметим, в 2023 году мероприятия фестиваля «Наше море» посетило около 15 тысяч гостей. О том, как проходил фестиваль в прошлом году, можно посмотреть в наших фоторепортажах здесь и здесь. Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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