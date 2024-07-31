Публикуем карту фестиваля «Наше море» на берегу Чудского озера

10:47, 31 июля 2024, ПАИ

Публикуем карту фестиваля «Наше море», который пройдёт на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 2 по 4 августа. Карту ПАИ предоставили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На главной сцене пройдут музыкальные вечера с именитыми артистами.

В точке № 2 можно будет выйти на воду на сапбордах или покататься на больших качелях.

В точке № 3 пройдут соревнования по пляжному волейболу.

В точке № 4 можно будет сыграть в деревянные игры для детей и их родителей, а также посмотреть мультфильмы на экране.

В точке № 5 можно припарковать личный транспорт.

В точке № 6 будут продавать продукцию местных производителей и диковинные вещицы от ремесленников.

Фестиваль «Наше море» пройдёт на Чудском озере в Гдовском районе уже во второй раз. В этом году он состоится 2–4 августа и, по словам организаторов, упор будет сделан на музыкальную составляющую. Фестиваль пройдёт при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Наиболее популярные вопросы и ответы о фестивале читайте здесь.