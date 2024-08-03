«Запрещённые барабанщики» отжигают на «Нашем море»

15:42, 03 августа 2024, ПАИ

Российская рок-группа «Запрещённые барабанщики» выступает на сцене фестиваля «Наше море» на берегу Чудского озера в Гдовском районе, сегодня, 3 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

«Запрещённые барабанщики» исполняют эклектичный рок-н-ролл с элементами джаза, этнической (прежде всего латиноамериканской) музыки, эстрадных и фольклорных влияний.

Напомним, что фестиваль «Наше море» на берегу Чудского озера проходит с 2 по 4 августа. В этом году упор сделан на музыкальную составляющую. Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как пройдёт второй день фестиваля, читайте здесь, а карту фестиваля можно увидеть по ссылке.