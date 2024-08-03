Великолукские лучники участвуют в международных соревнованиях «Невские стрелы»

15:48, 03 августа 2024, ПАИ

Великолукские лучники участвуют в международных соревнованиях «Невские стрелы», которые проходят в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в Российской федерации стрельбы из лука.

Всего в стартах соревнуются 366 спортсменов из 15 стран мира и 26 регионов России. Псковскую область представляют пять блочных лучников, в числе которых Ника Снеткова, Александра Савенкова, Милана Мурзина, Илья Силаев и Владимир Фазанов.

Отметим, что в соревнованиях участвуют спортсмены из Китая и Южной Кореи. В блочном луке среди мужчин уже опубликованы результаты квалификации и первые два места заняли китаец Чен Джи и кореец Ко Бо Хён. Только затем идёт ряд российский спортсменов. Илья Силаев занял 14-ю строчку, Владимир Фазанов – 44-ю. Всего в мужском блочном луке соревнуются 74 спортсмена.

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