526-летие отмечают Струги Красные

16:17, 03 августа 2024, ПАИ

526 лет со дня первого упоминания о Стругах Красных в Новгородских писцовых книгах отмечают в посёлке сегодня, 3 августа, пишет газета «Струги».



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»









В Стругах Красных в честь праздника проходит праздничное мероприятие. Земляков поздравил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков. От правительства Псковской области стружан приветствовала председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова. Она зачитала поздравительный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Также с праздником поздравил председатель окружного Собрания депутатов Николай Бурый.

Для гостей работают площадки, где можно порисовать, купить угощения, потанцевать и соткать половик. Помимо этого, заведующая методическим кабинетом Стругокрасненской библиотеки Инна Иванова провела для всех желающих экскурсию, где рассказала об истории появления посёлка и показала достопримечательности.