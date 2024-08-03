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Новых для России клещевых паразитов обнаружили в Псковской области

Неизвестных клещевых паразитов обнаружили в Псковской области. До этого на территории России риккетсии (род бактерий — внутриклеточных паразитов - ред.) не выявлялись, сообщили ПАИ врегиональном комитете по здравоохранению.

Фото регионального комитета по здравоохранению

Работу по изучению патогенов, переносимых клещами на территории региона провели исполняющий обязанности заведующего ПЦР-лабораторией больницы Александр Романов и научный сотрудник ОАО «Вектор-Бест» (компания по разработке, производству и внедрению технологических решений для лабораторной диагностики заболеваний человека и животных) Евгений Бондаренко.

В результате были обнаружены патогенные виды риккетсий, которые ранее не фиксировались на территории России: Rickettsia monocensis и Rickettsia thierseensis.

В связи с этим было инициировано сотрудничество инфекционной больницы и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, которые примут участие в клинических научных исследованиях по заболеваемости риккетсиозами на территории РФ, поддерживаемых Министерством здравоохранения.

Целями исследований будут являться:

- изучение симптомов риккетсиозов, вызываемые различными видами риккетсий, включая новые циркулирующие генотипы;

- детальное изучение генетической изменчивости;

- выявление клинических случаев заболеваний риккетсиозами у пациентов, в том числе и редкими, как например обнаруженная Rickettsia monocensis. Данный вид микроорганизмов является патогенным для человека и в Европе вызывает заболевания, которые клинически регулярно регистрируются.

В связи с особым географическим положением Псковской области и наличия территорий, по которым проходят пути миграции птиц, исследование патогенов, переносимых клещами, в частности риккетсий, особенно актуально.

«Если после укуса клеща у вас отмечается такой симптом как повышение температуры тела даже до субфебрильной отметки (37.2-37.5), а также другие симптомы неясной этиологии, то рекомендуем обратиться к специалистам Псковской областной инфекционной клинической больницы для консультации и бесплатного участия в данном исследовании», - предупредили сотрудники комитета по здравоохранению.

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